Ukrayna’dan hareket eden tahıl yüklü ‘GLORY’ isimli gemi İstanbul’a ulaştı | Video
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Tahıl sevkiyatı anlaşması çerçevesinde Ukrayna’dan hareket eden mısır yüklü ‘GLORY’ isimli gemi, İstanbul’a ulaştı.