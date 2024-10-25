Venezuela Devlet Başkanı Maduro'dan "Erdoğan" paylaşımı
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile BRICS Zirvesi marjında gerçekleştirdiği görüşmeden görüntüler paylaşarak, "Yeni ve müreffeh bir dünya inşa etmek için doğru yoldayız" notunu düştü.
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