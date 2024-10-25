Venezuela Devlet Başkanı Maduro'dan "Erdoğan" paylaşımı 25.10.2024 | 16:42 Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile BRICS Zirvesi marjında gerçekleştirdiği görüşmeden görüntüler paylaşarak, "Yeni ve müreffeh bir dünya inşa etmek için doğru yoldayız" notunu düştü. VİDEO DEVAM EDİYOR

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya'ya bağlı Tataristan'ın başkenti Kazan'da düzenlenen BRICS Zirvesi marjında gerçekleştirdiği görüşmeden görüntüler paylaştı. Maduro, Erdoğan ile samimi görüntülerin yer aldığı paylaşımında, "Diplomasi ve iş birliği! Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ortak refah için geleceğe yönelik stratejik konularda ilerleme sağlamak üzere toplantı. Yeni ve müreffeh bir dünya inşa etmek için doğru yoldayız" ifadelerini kullandı.