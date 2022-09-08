Video Haber Yeni İngiltere Kralı Prens Charles'tan ilk açıklama | Video
Yeni İngiltere Kralı Prens Charles'tan ilk açıklama | Video

Yeni İngiltere Kralı Prens Charles'tan ilk açıklama | Video

08.09.2022 | 21:16

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Son dakika haberi... İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, 96 yaşında hayatını kaybetti. Kraliçenin naaşının yarın başkent Londra'ya götürüleceği belirtildi. Kraliyet ailesinden yapılan açıklamada, "Kraliçe bu öğleden sonra Balmoral'da huzur içinde yaşamını yitirdi." ifadesi kullanıldı. Kraliçe Elizabeth'in vefatının ardından tahta oğlu Prens Charles geçecek. Ülkede 12 gün yas ilan edilecek.

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