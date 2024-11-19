Yenidoğan Çetesi mağduru anne A Haber'e konuştu: "Aklıma geldikçe çıldırıyorum!" | Video

Daha fazla para kazanabilmek için bebekleri yoğun bakımlara sevk eden "Yenidoğan Çetesi"nin yargılaması ikinci gününde de devam ediyor. En az 10 bebeğin ölümüne neden olmakla suçlanan 47 sanık hakkında hazırlanan 1399 sayfalık iddianamede çarpıcı detaylar yer alırken duruşmanın ikinci gününde yeni itiraflar geldi. Hemşire Hasan Basri Gök yaptığı savunmada "Bebek için 112 devreye girmeden Fırat Sarı bebeği alıyordu. Bunu para kazanmak için yapıyordu." ifadelerini kullandı. Gök ayrıca Fırat Sarı'nın kendisine yardım eden herkese para dağıttığını da itiraf etti. Öte yandan, yenidoğan çetesi mağdurlarından anne Çiğdem Sarı Nuray, A Haber'e konuştu. 5 yaşındaki çocuğunda zeka geriliği olduğunu belirten anne, suçluların cezasız kalmayacağına inandığını söyledi.