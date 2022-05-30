Video Kim Milyoner Olmak İster Kenan İmirzalıoğlu 400 bin TL değerindeki soruyla ilk kez karşılaşıyor! İşte o soru ve heyecan dolu anlar | Video
Kenan İmirzalıoğlu 400 bin TL değerindeki soruyla ilk kez karşılaşıyor! İşte o soru ve heyecan dolu anlar | Video

Kenan İmirzalıoğlu 400 bin TL değerindeki soruyla ilk kez karşılaşıyor! İşte o soru ve heyecan dolu anlar | Video

30.05.2022 | 11:40

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Kenan İmirzalıoğlu 400 bin TL değerindeki soruyla ilk kez karşılaşıyor! İşte o soru ve heyecan dolu anlar | Video 30.05.2022 | 11:40
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Aslen Trabzonlu olan ve yarışmaya İstanbul'dan katılan 18 yaşındaki İdil Aybala Esmer, Robert Koleji 11. sınıf öğrencisi. Haftanın belli günlerinde münazaralara katılan ve ileride yurt dışında felsefe ve matematik bölümlerinde eğitim almak isteyen Aybala Hanım, yarışmada ikinci baraj sorusunu geçebilmeyi hedefliyor.

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"16. yüzyılda Avrupa'da "Türk buğdayı" ve "Türk tahılı" olarak da bilinen hangisidir?

Aslen Trabzonlu olan ve yarışmaya İstanbul'dan katılan 18 yaşındaki İdil Aybala Esmer, Robert Koleji 11. sınıf öğrencisi. Haftanın belli günlerinde münazaralara katılan ve ileride yurt dışında felsefe ve matematik bölümlerinde eğitim almak isteyen Aybala Hanım, yarışmada ikinci baraj sorusunu geçebilmeyi hedefliyor.

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