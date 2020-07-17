Video Kültür Sanat Bursa'da açık havada tiyatro günleri | Video

Bursa'da açık havada tiyatro günleri | Video

Bursa'da açık havada tiyatro günleri | Video
17.07.2020 | 21:51

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Bursa'da, Haldun Taner'in ölümsüz eseri "Keşanlı Ali Destanı" ve Ali Meriç'in yazdığı "Akide Şekeri" oyunları, açık havada tiyatroseverlerle buluşacak.

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Bursa Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kültürpark Açık Hava Tiyatrosu'nda gerçekleştirilecek "Açık Hava'da Tiyatro Günleri" kapsamında, 18-21 Temmuz günlerinde "Keşanlı Ali Destanı" adlı oyun sahnelenecek.

Ali Meriç'in yazdığı "Akide Şekeri" adlı oyun da 23-26 Temmuz tarihlerinde izleyiciyle buluşacak.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, etkinliğin, Ahmet Vefik Paşa Bursa Devlet Tiyatrosu ile Bursa Kültür Sanat Turizm Vakfı (BKSTV) iş birliğinde gerçekleştirileceğini belirtti.

Şehrin kültür ve sanat hayatının, canlılığını koruması için farklı etkinlikler planladıklarını vurgulayan Aktaş, "Kontrollü normal süreçte, maske, mesafe ve temizlik kurallarına riayet ederek, hemşehrilerimizi Açık Hava Tiyatrosu'na bekliyoruz." ifadesini kullandı.

BKSTV Başkanı Özer Matlı da Bursalıların salgın sürecinde ayrı kaldığı kültür sanat etkinliklerine hasreti, düzenleyecekleri programlarla gidermeyi amaçladıklarını aktardı.

Ahmet Vefik Paşa Devlet Tiyatrosu Müdürü Arzu Tan Bayraktutan da tiyatro şöleninin gerçekleşmesine katkı sağlayan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'a teşekkür etti.

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