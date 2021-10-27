Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:59
Hıristiyan dünyasının en değerli kutsalı şimdi Osman Bey'in elinde 27.10.2021 | 21:43
00:30
00:30
Kuruluş Osman 68. Yeni Bölüm Fragmanı yayınlandı izle! 23.10.2021 | 11:06
00:30
Kuruluş Osman 68. bölüm fragmanı | Video 21.10.2021 | 00:32
01:45
00:50
Kuruluş Osman 67. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı | Video 20.10.2021 | 13:50
00:59
Bala Hatun ve Malhun Hatun’un iktidar mücadelesi obayı karıştırdı 14.10.2021 | 01:15
00:59
Karayel’in yasını tutan Osman Bey, yeni yoldaşını böyle seçti! 14.10.2021 | 01:18
00:50
Kuruluş Osman 66. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı | Video 13.10.2021 | 16:11
00:30
'Kuruluş Osman’ 66. Bölüm 2. tanıtımı | Video 11.10.2021 | 21:52
00:45
Kuruluş Osman 66. bölüm 1. tanıtımı... "Şahit ol Ya Rabbi…’’ | Video 07.10.2021 | 01:07
00:59
Kuruluş Osman 65. bölüm... Tuğrul Alp Tekin 06.10.2021 | 23:14
00:59
Kuruluş Osman 65. bölüm... Osman Bey'e karşı ittifak yaptılar | Video 06.10.2021 | 23:14
00:58
Kuruluş Osman 65. bölüm... Boran Alp'ten dizeler | Video 06.10.2021 | 22:26
01:00
01:06
Kuruluş Osman 3. Sezon 2. Tanıtımı yayınlandı | Video 03.10.2021 | 11:47
00:46
Kuruluş Osman 65.Bölüm 3. Son Fragmanı yayınlandı izle! 01.10.2021 | 12:03
00:46
00:52
Tekfut Rogatus'a teslim ettiği Papaz Gregor'un kendi isteği ile Kayı Obası'na dönmesini sağlayan Osman Bey, Papaz Gregor'un sırrını çözebilmek için harekete geçti.