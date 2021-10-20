Video Kuruluş Osman Kuruluş Osman 67. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı | Video
Kuruluş Osman 67. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı | Video

Kuruluş Osman 67. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı | Video

20.10.2021 | 13:50

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atv ekranında üçüncü sezonunda da reytinglerin zirvesinde yer alan ve izleyiciden büyük ilgi gören ‘Kuruluş Osman’, 67’inci bölümüyle 20 Ekim Çarşamba akşamı 20.00’de ekrana gelecek.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Kuruluş Osman 67.Bölüm:

TEKFUR KOSSES KÖŞEYE SIKIŞIYOR!
Katalan esirin saldırı emrini Tekfur Kosses'in verdiğini itiraf etmesinin ardından, Osman Bey obada kendisini ziyarete gelen tekfurla esiri yüzleştirir. Tekfur Kosses, üzerine atılan suçu kabul etmezken, tekfurlar arasındaki çekişmeyi gören Osman Bey durumu lehine çevirmek için bir plan yapar.

BALA HATUN VE MALHUN HATUN GÜÇLERİNİ BİRLEŞTİRİYOR!
Obayı ziyareti sırasında Kayı'nın kilimlerine hayran olan Mari Kosses'in verdiği yüklü sipariş için Bala Hatun ve Malhun Hatun güçlerini birleştirir. Nikola'nın Turgut Bey'in obasına saldırıp onu esir aldığını öğrenen Osman Bey, Turgut Alp'i teslim almak için Gündüz Bey'i İnegöl Kalesi'ne gönderir.

OSMAN BEY, TEKFURLARIN PLANINI BOZUYOR
Tekfur Kosses ve Tekfur Rogatus, Turgut Bey'i ele geçirerek Papaz Gregor'a alabilmek için Osman Bey'i pazarlık masasına oturtmayı hedeflemektedir. Nikola'dan olumsuz cevap alan Osman Bey ise Turgut Alp'i kurtarabilmek için herkesi ters köşeye yatıracak bir plan yapar.

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