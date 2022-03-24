Video Kuruluş Osman Kuruluş Osman 87. Bölüm Kesintisiz Tek Parça izle! ATV ile Kuruluş Osman Son Bölüm Full izle | Video
Kuruluş Osman 87. Bölüm Kesintisiz Tek Parça izle! ATV ile Kuruluş Osman Son Bölüm Full izle | Video

Kuruluş Osman 87. Bölüm Kesintisiz Tek Parça izle! ATV ile Kuruluş Osman Son Bölüm Full izle | Video

24.03.2022 | 12:47

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Atv'nin reyting rekoru kıran ve çok sevilen dizisi Kuruluş Osman dün akşam (23 Mart 2022 Çarşamba) 87. bölümüyle nefesleri kesti. Dizinin yayın saatini kaçıranlar Kuruluş Osman Son Bölüm izle linki üzerinden bu haftaki yeni bölümünü araştırıyor. Dizinin dünkü son bölümünde; Obaya Gündüz Bey'in ölüm haberi gelmiştir. Osman Bey'in ağabeyi Gündüz Bey gerçekten öldü mü? Kuruluş Osman 87. Son Bölüm tamamı kesintisiz izlemek için aşağıdaki linke tıklayın...

VİDEO DEVAM EDİYOR

KURULUŞ OSMAN 87. BÖLÜMDE NELER OLDU?

USTA'NIN ÖLÜM DEFTERİNDE EDEBALI VAR

Usta ise Osman'a karşı İbrahim Fakih rolünü layıkıyla oynamaya devam eder. Nikola, Cornelia ve Barkın'la büyük bir şeytan üçgeni oluşturan Usta'nın ölüm defterindeki isim artık Oğuz'un Işığı Şeyh Edebalı'dır. Osman Bey bunca olanın karşısında bir de Cornelia'nın kumpasıyla Mari'yi öldürmekten suçlanan Gündüz Bey'in masumiyeti ispat etmek zorundadır. Gündüz Bey ve Ayşe Hatun'un akıbetleri ne olacaktır? Mari'nin ölümünden Gündüz Bey'i suçlayan Turgut Bey ve Kosses Osman Bey'in yanında durmaya devam edecekler midir?

İNEGÖL FETHİNİN KAPISI AÇILACAK MI?

Osman Bey her şeye rağmen fetih planlarını sürdürmeye devam eder. İnegöl'e açılacak olan kapı İnhisar'dır. Osman Bey İnhisarı fethetmek için çalışmalarını sürdürür. Osman Bey, İnhisar'ı alıp İnegöl'ün fethinin önünü açacak mıdır? Karanlığın içindeki şeytanı bulmak Osman için elzem olandır. Osman gizli düşmanını bulup fetih düşünü gerçekleştirebilecek midir?

ATV KURULUŞ OSMAN 87. BÖLÜM TEK PARÇA İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

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