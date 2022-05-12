Kuruluş Osman'a damga vuran sahne! Osman Bey ve alpları İnegöl Kalesi’ne böyle girdi! | Video
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‘Kuruluş Osman’ın heyecanla takip edilen 93’üncü bölümüne Osman Bey ve ordusunun İnegöl Kalesi’ne girmeleri damga vurdu.