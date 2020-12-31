Kuruluş Osman’ın zikir sahnesi sosyal medyaya damga vurdu | Video
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Kuruluş Osman’ın merakla beklenen ve heyecanla izlenen 40’ıncı bölümüne, Osman Bey’in kılıç kuşanma töreninin ardından gelen zikir sahnesi damga vurdu. Kılıç kuşanma töreninde hazır bulunan Şeyh Edebalı’nın dervişleri, Osman Bey’in konuşmasının ardından otağın çevresinde toplandı ve Fatiha suresinin okunmasının ardından zikir başladı.