Malhun Hatun, İsmihan Sultan’ın oyununu işte böyle bozdu | Video

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‘Kuruluş Osman’ın büyük bir heyecanla takip edilen 109. Bölümünde İsmihan Sultan, Yenişehir’i ele geçirme planları için harekete geçip şehir halkını açlık ve kıtlıkla sınayıp erzaklara el koydururken, Malhun Hatun ve oğlu Orhan Bey ise Olof’un adamları Dan ile Frodi’yle savaşarak erzakları geri aldılar.