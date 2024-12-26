Moğollar’dan görülmemiş vahşi işkence ve zulüm!

‘Kuruluş Osman’ın heyecanla takip edilen 176. Bölümünde; Osman Bey’in Oğlu Şehzade Orhan ve Boran Bey, Karacahisar Kalesi’ne sızan Moğol Altuga tarafından esir edildi. Moğollar Şehzade Orhan ve Boran Bey’e vahşice işkenceler yapıp zulmederken Komutan Ulugan’ın Şehzade Orhan’ın parmaklarına çivi çaktığı sahne seyirciyi derinden sarstı.