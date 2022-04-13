Orhan ve Alaeddin, Holofira’yı Yarhisar Tekfuru’nun askerlerinden kurtardılar | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:58
Osman Bey’in Bilecik fetih planı | Video 13.04.2022 | 23:33
00:59
00:52
01:13
00:53
17:29
00:59
00:59
03:39
00:30
09:31
00:30
Kuruluş Osman 88. Yeni Bölüm Son Fragmanı yayınlandı izle! 30.03.2022 | 16:22
05:48
00:56
00:56
00:59
00:29
00:29
00:50
00:59
Zehirlenen Mari öldü! Kayı obası yasa boğuldu | Video 17.03.2022 | 00:01
‘Kuruluş Osman’ın heyecanla takip edilen 90’ıncı bölümünde Osman Bey’in ormanda avlanan oğulları Orhan ve Alaeddin, Yarhisar Tekfuru Basileus’un askerlerinden kaçan üvey kızı Holofira’ya rastlarlar. Orhan ve Alaeddin, Holofira’yı askerlerin elinden kurtarıp Kayı Obası’na götürürler.