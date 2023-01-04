Osman Bey,  Edebalı ve Bala’yı kurtarmak için harekete geçti! Osman Bey: “Nice azlar nice çoklara galip gelir!” | Video

‘Kuruluş Osman’ın büyük bir ilgiyle izlenen 111. Bölümünde İsmihan Sultan; Şeyh Edebalı’yı tutsak etti, Edebalı üzerinden Bala Hatun’a kurduğu tuzakla her ikisini birden Marmaracık Hisarı’ndaki zindana hapsetti.