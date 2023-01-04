Video Kuruluş Osman Osman Bey,  Edebalı ve Bala’yı kurtarmak için harekete geçti! Osman Bey: “Nice azlar nice çoklara galip gelir!” | Video
Osman Bey,  Edebalı ve Bala’yı kurtarmak için harekete geçti! Osman Bey: “Nice azlar nice çoklara galip gelir!” | Video

Osman Bey,  Edebalı ve Bala’yı kurtarmak için harekete geçti! Osman Bey: “Nice azlar nice çoklara galip gelir!” | Video

04.01.2023 | 23:44

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‘Kuruluş Osman’ın büyük bir ilgiyle izlenen 111. Bölümünde İsmihan Sultan; Şeyh Edebalı’yı tutsak etti, Edebalı üzerinden Bala Hatun’a kurduğu tuzakla her ikisini birden Marmaracık Hisarı’ndaki zindana hapsetti.

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