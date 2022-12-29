Osman Bey, Moğol komutanı Samagar’ın cezasını böyle kesti | Video

‘Kuruluş Osman’ın büyük bir ilgiyle izlenen 110. Bölümünde; Osman Bey, Moğol Komutanı Samagar’ın ok darbesiyle yaralanan Sultan Mesud’un tedavisini yaptırdı ve Samagar’ı tuzağa düşürerek cezasını tek bir kılıç darbesiyle kesti.