Aleyna Eroğlu, eski futbolcu Batuhan Karadeniz'den şiddet gördüğünü iddia etti | Video

İşte Benim Stilim yarışmasıyla tanınan Aleyna Eroğlu, futbolcu Batuhan Karadeniz'den şiddet gördüğünü iddia etti. Eroğlu, darp raporu alarak şikayetçi olduğunu da ifade etti. Eroğlu, ardından polisler ile Batuhan Karadeniz'in evine gitti .