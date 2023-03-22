Video Magazin Aleyna Eroğlu, eski futbolcu Batuhan Karadeniz'den şiddet gördüğünü iddia etti | Video
Aleyna Eroğlu, eski futbolcu Batuhan Karadeniz'den şiddet gördüğünü iddia etti | Video

Aleyna Eroğlu, eski futbolcu Batuhan Karadeniz'den şiddet gördüğünü iddia etti | Video

22.03.2023 | 12:21

İşte Benim Stilim yarışmasıyla tanınan Aleyna Eroğlu, futbolcu Batuhan Karadeniz'den şiddet gördüğünü iddia etti. Eroğlu, darp raporu alarak şikayetçi olduğunu da ifade etti. Eroğlu, ardından polisler ile Batuhan Karadeniz'in evine gitti .

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