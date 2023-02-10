"Annemizin olduğu enkazdan ses geldi" diyen oyuncu Başak Gümülcinelioğlu gözyaşları içinde yardım istedi | Video

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilimizde büyük yıkımlara neden olan depremlerde kayınvalidesi enkaz altında kalan oyuncu Başak Gümülcinelioğlu, göçük altında ses geldiğini söyleyerek gözyaşları içinde bölgeye ambulans gönderilmesini istedi.