"Annemizin olduğu enkazdan ses geldi" diyen oyuncu Başak Gümülcinelioğlu gözyaşları içinde yardım istedi | Video
Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilimizde büyük yıkımlara neden olan depremlerde kayınvalidesi enkaz altında kalan oyuncu Başak Gümülcinelioğlu, göçük altında ses geldiğini söyleyerek gözyaşları içinde bölgeye ambulans gönderilmesini istedi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:33
00:21
00:16
00:31
01:57
00:13
01:02
Gönül Dağı oyuncularından "Tek Yürek" mesajı | Video 09.02.2023 | 09:29
01:40
00:36
02:43
00:50
00:18
00:21
Songül Karlı dekolteli pozlarıyla nefes kesti | Video 03.02.2023 | 12:30
00:17
08:46
00:23
Hadise sahnede kendinden geçti, dansıyla kendisine hayran bıraktı | Video 01.02.2023 | 16:29
00:22
Neslihan Atagül'ün doğal halleri, hayranlarını mest etti | Video 01.02.2023 | 16:27
00:19
Mine Tugay taytıyla amuda kalktı, görenler hayran kaldı | Video 01.02.2023 | 15:36
00:47
00:10
Seda Sayan ve eşi Çağlar Ökten yeni evleri için avize baktı | Video 31.01.2023 | 11:56