Aslı Enver kızı Elay’ın ilk kez yürüdüğü anları paylaştı! İşte Aslı Enver’in kızının sevimli o anları!

"Hayat Bilgisi", "Kavak Yelleri", "Suskunlar" ve "İstanbullu Gelin" gibi yapımlarda rol alan ünlü oyuncu Aslı Enver, sürpriz bir kararla Berkin Gökbudak’la dünya evine girdi. Aslı Enver ve Berkin Gökbudak’ın bu mutlu evliliğinden bir de Elay adında minik bir kızları var. Ünlü oyuncu, sosyal medyada kızının en sevimli anlarını paylaşıyor. Bugün bir paylaşım yapan ünlü oyuncu, kızının ilk kez yürüdüğü anları takipçilerinin beğenisine sundu. İşte Aslı Enver’in minik kızı Elay’ın o sevimli anlarını paylaştı.