Aslı Enver minik kızı Elay’ın yemek yerken sevimli anlarını paylaştı! Aslı Enver: Sıra var!

Ünlü oyuncu Aslı Enver, Berkin Gökbudak’la sürpriz bir kararla aile arasında küçük bir törenle evlendi. Aslı Enver, geçtiğimiz yıl ilk kez Elay’la anne olmanın mutluluğunu yaşadı. Oyuncu Aslı Enver, sosyal medyada her fırsatta kızıyla paylaşım yapıyor. Ünlü oyuncu bugün yaptığı yeni paylaşımla herkesin kalbini çaldı. Enver, minik kızı Elay’ın yemek yerken sevimli anlarını paylaştı. İşte Aslı Enver ve kızı Elay’ın o sevimli mi sevimli halleri!