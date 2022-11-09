Video Magazin Berdan Mardini bu kez şalvarla spor yaptı | Video
Berdan Mardini bu kez şalvarla spor yaptı | Video

Berdan Mardini bu kez şalvarla spor yaptı | Video

09.11.2022 | 16:03

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Geçtiğimiz günlerde tayt ile spor yapması sosyal medyada olay olan ünlü türkücü Berdan Mardini bu kez şalvar ile spor yaptı. Şarkıcının bu halini görenler gözlerine inanamadı.

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