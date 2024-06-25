Ceyda Ateş anneliğin hayatını nasıl değiştirdiğini anlattı! Ceyda Ateş: Annemi daha iyi anladım, özür dilerim!

İşadamı Buğra Toplusoy ile evlenip Amerika'ya yerleşen oyuncu Ceyda Ateş, sosyal medyayı sık kullanan ünlü isimlerden. Ceyda Ateş, eşinin işleri dolayısıyla 3 yaşındaki kızı Talia ile birlikte bir süredir yurt dışında hayatını sürdürüyor. Ünlü oyuncu A Para’ya konuk olarak önemli açıklamalarda bulundu. Ceyda Ateş, kariyerinin dönüm noktasından, annelikte yaşadıklarını içtenlikle anlattı. İşte Ceyda Ateş’in o dikkat çeken açıklamaları!