Video Magazin Ceyda Ateş anneliğin hayatını nasıl değiştirdiğini anlattı! Ceyda Ateş: Annemi daha iyi anladım, özür dilerim!
Ceyda Ateş anneliğin hayatını nasıl değiştirdiğini anlattı! Ceyda Ateş: Annemi daha iyi anladım, özür dilerim!

Ceyda Ateş anneliğin hayatını nasıl değiştirdiğini anlattı! Ceyda Ateş: Annemi daha iyi anladım, özür dilerim!

24.06.2024 | 23:19

İşadamı Buğra Toplusoy ile evlenip Amerika'ya yerleşen oyuncu Ceyda Ateş, sosyal medyayı sık kullanan ünlü isimlerden. Ceyda Ateş, eşinin işleri dolayısıyla 3 yaşındaki kızı Talia ile birlikte bir süredir yurt dışında hayatını sürdürüyor. Ünlü oyuncu A Para’ya konuk olarak önemli açıklamalarda bulundu. Ceyda Ateş, kariyerinin dönüm noktasından, annelikte yaşadıklarını içtenlikle anlattı. İşte Ceyda Ateş’in o dikkat çeken açıklamaları!

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