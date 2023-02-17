CZN Burak acı haberi verdi: "Taha Duymaz ve kardeşleri hakkın rahmetine kavuşmuştur" | Video
Türkiye'yi yasa boğan depremler sonrası Hatay'da enkaz altında kalan Taha Duymaz'ın cansız bedenine ulaşıldığı öğrenildi. CZN Burak olarak tanınan şef Burak Özdemir, "Arkadaşlar Taha Duymaz ve kardeşleri hakkın rahmetine kavuşmuştur. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Tüm sevenlerine ve ailesine tekrardan baş sağlığı diliyorum" dedi.
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