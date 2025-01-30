Video Magazin Dua Lipa ve sevgilisi Callum Turner'den Eyfel Kulesi önünde romantik dans! | Video
Dua Lipa ve sevgilisi Callum Turner'den Eyfel Kulesi önünde romantik dans! | Video

Dua Lipa ve sevgilisi Callum Turner'den Eyfel Kulesi önünde romantik dans! | Video

30.01.2025 | 08:52

Dua Lipa ve sevgilisi Callum Turner, Eyfel Kulesi'nin önünde dans etti.

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