Eski Survivor yarışmacısı Aleyna Kalaycıoğlu karakolluk oldu: Yeter sizden çektiğimiz!

2021 yılında katıldığı Survivor yarışmasıyla ünlenen Aleyna Kalaycıoğlu, özel hayatıyla da sık sık gündeme geliyor. Rapçi Canbay’la aşk yaşayan Aleyna Kalaycıoğlu, bugün karakolluk oldu. Ünlü isim o anları telefonuyla kaydetti!