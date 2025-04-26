Eski Survivor yarışmacısı Aleyna Kalaycıoğlu karakolluk oldu: Yeter sizden çektiğimiz!
2021 yılında katıldığı Survivor yarışmasıyla ünlenen Aleyna Kalaycıoğlu, özel hayatıyla da sık sık gündeme geliyor. Rapçi Canbay’la aşk yaşayan Aleyna Kalaycıoğlu, bugün karakolluk oldu. Ünlü isim o anları telefonuyla kaydetti!
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