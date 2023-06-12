Esra Erol, ‘Gelinim Olur Musun?’ yarışmasıyla tanınan Caner Toygar’ın nikahından ayrıntıları programında paylaştı! | Video
Bir dönemin fenomen yarışmalarından "Gelinim Olur Musun?" ile ünlenen Tülin ile Caner ikilisinden Caner Toygar’dan geçtiğimiz gün beklenen haber geldi. Caner Toygar muradına erdi. Şimdilerde Esra Erol'un programında muhabirlik yapan Caner Toygar, evlendi. Caner Toygar ile eşinin nikah şahitleri ise Esra Erol ile eşi Ali Özbir oldu. Esra Erol ise bugün programında bu nikahtan kareler yayınladı!
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