Fahriye Evcen ve Burak Özçivit ikinci çocuklarını kucaklarına almıştı! Fahriye Evcen’den minik oğluyla ilk paylaşım! | Video

Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, geçtiğimiz aylarda ikinci kez anne- baba olmanın büyük mutluluğunu yaşadı. Geçtiğimiz haftalarda doğum yapan Fahriye Evcen ikinci kez erkek çocuk annesi oldu. Burak Özçivit ve Fahriye Evcen oğullarına Kerem adını verdi. Ünlü oyuncu Fahriye Evcen, bugün yeni doğan oğluyla paylaşımda bulundu. İşte Fahriye Evcen ve Burak Özçivit’in oğulları Kerem!