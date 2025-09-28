Gülseren Ceylan’dan, eşi Mehmet Ali Erbil'e doğum günü kutlaması | Video

Geçtiğimiz günlerde Mehmet Ali Erbil ile dünya evine giren Gülseren Ceylan, yeni yaşını eşi ve eşinin kızı Yasmin Erbil ile kutladı. Sosyal medyadan paylaşım yapan Gülseren Ceylan, eşi Mehmet Ali Erbl'i paylaştı. Erbil'in sözleri ise kısa sürede gündem oldu.