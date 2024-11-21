Hadise sarı saçlarına veda etti! Yeni imajı çok konuşuldu | Video

Özel hayatı, klipleri, konserleriyle hep çok konuşulan Hadise, rol aldığı dizinin galasına yepyeni imajıyla katıldı. Yıllardır kullandığı sarı saçlarına veda eden Hadise, kızıl saçlarıyla yeni bir tarza büründü.