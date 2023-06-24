Hande Soral’ın oğlu Ali ilk kez limon yedi! İşte Hande Soral ve oğlu Ali’nin sevimli o anları! | Video
İki ünlü oyuncu Hande Soral ve İsmail Demirci, 2017 yılında dünyaevine girdi. Hande Soral ve İsmail Demirci, geçtiğimiz yıl anne- baba olmanın sevincini yaşadı. Geçtiğimiz günlerde oğulları Ali'nin birinci yaşını kutlayan ünlü çift, paylaşımlarıyla da adından söz ettirdi. Bugün ise Hande Soral, oğlunun ilk defa limon yediği görüntüleri paylaştı. İşte Hande Soral ve oğlunun o sevimli halleri!
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