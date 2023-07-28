Hastanede tedavisi süren Tanyeli, Safiye Soyman'ın hediyesi peruğu çok sevdi: "Bunu çıkartmam..." | Video
Yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle hastaneye başvuran oryantal Tanyeli'ye pankreas kanseri teşhisi konmuştu... Hastanede tedavisi süren Tanyeli, Safiye Soyman'ın hediyesi peruğu çok sevdi.
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