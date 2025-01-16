Video Magazin Hülya Avşar, Kaya Çilingiroğlu'nun düğünü olsa gider misiniz? sorusuna sinirlendi: "Her şeyin bir haddi var!" | Video
Hülya Avşar, Kaya Çilingiroğlu'nun düğünü olsa gider misiniz? sorusuna sinirlendi:

Hülya Avşar, Kaya Çilingiroğlu'nun düğünü olsa gider misiniz? sorusuna sinirlendi: "Her şeyin bir haddi var!" | Video

16.01.2025 | 10:26

Ünlü sanatçı Hülya Avşar ve eski eşi Kaya Çilingiroğlu, geçtiğimiz gece kızları Zehra’nın doğum gününü kutlamak üzere bir araya geldi. Bu buluşmada, basın mensupları Hülya Avşar’a dizi sektörüyle ilgili gündemde olan tekelleşme iddialarını sordu. Ancak, konunun bir anda Kaya Çilingiroğlu’nun özel hayatına kayması, Hülya Avşar’ın ateş püskürmesine sebep oldu! İşte o anlar…

VİDEO DEVAM EDİYOR
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Hülya Avşar, Kaya Çilingiroğlu’nun düğünü olsa gider misiniz? sorusuna sinirlendi: Her şeyin bir haddi var! | Video 00:17
Hülya Avşar, Kaya Çilingiroğlu'nun düğünü olsa gider misiniz? sorusuna sinirlendi: "Her şeyin bir haddi var!" | Video 16.01.2025 | 10:26
Kıvanç Tatlıtuğ’un biricik eşi Başak Dizer’den minik Kurt Efe’yle sevimli paylaşım! 00:06
Kıvanç Tatlıtuğ’un biricik eşi Başak Dizer’den minik Kurt Efe’yle sevimli paylaşım! 16.01.2025 | 09:30
Serenay Sarıkaya ifade verdi! Adliye çıkışı açıklama yaptı: Hukuki süreç başlatacağım... | Video 01:10
Serenay Sarıkaya ifade verdi! Adliye çıkışı açıklama yaptı: "Hukuki süreç başlatacağım..." | Video 15.01.2025 | 11:36
Ayşe Barım soruşturmasında, Serenay Sarıkaya ifade vermek için adliyede | Video 00:19
Ayşe Barım soruşturmasında, Serenay Sarıkaya ifade vermek için adliyede | Video 15.01.2025 | 10:43
Burak Deniz, Su Burcu Yazgı Coşkun’u böyle övdü: Çok tatlı, çok yetenekli, çok zeki | Video 00:18
Burak Deniz, Su Burcu Yazgı Coşkun'u böyle övdü: "Çok tatlı, çok yetenekli, çok zeki" | Video 15.01.2025 | 10:02
Usta oyuncu Bedia Ener son yolculuğuna uğurlandı | Video 10:08
Usta oyuncu Bedia Ener son yolculuğuna uğurlandı | Video 15.01.2025 | 08:27
Duygu Nebioğlu’nun Metin Akpınar’a açtığı tazminat davasında Uğur Dündar tanık oldu | Video 01:40
Duygu Nebioğlu'nun Metin Akpınar'a açtığı tazminat davasında Uğur Dündar tanık oldu | Video 14.01.2025 | 15:55
İbrahim Tatlıses Emmioğlu şarkısında böyle hüzünlendi | Video 00:21
İbrahim Tatlıses "Emmioğlu" şarkısında böyle hüzünlendi | Video 14.01.2025 | 15:48
Fenomen Kerimcan Durmaz’ın tutukluluk halinin devamına karar verildi | Video 00:46
Fenomen Kerimcan Durmaz’ın tutukluluk halinin devamına karar verildi | Video 14.01.2025 | 10:02
Ünlü oyuncu Bedia Ener hayatını kaybetti | Video 02:19
Ünlü oyuncu Bedia Ener hayatını kaybetti | Video 14.01.2025 | 10:01
Fenomen Kerimcan Durmaz’ın tutukluluk halinin devamına karar verildi | Video 00:46
Fenomen Kerimcan Durmaz’ın tutukluluk halinin devamına karar verildi | Video 14.01.2025 | 10:01
Edip Akbayram’ın kızından babasının sağlık durumuyla ilgili açıklama | Video 00:43
Edip Akbayram'ın kızından babasının sağlık durumuyla ilgili açıklama | Video 13.01.2025 | 13:51
Sibel Can’ın sahne tarzı sosyal medyada gündem oldu | Video 00:19
Sibel Can'ın sahne tarzı sosyal medyada gündem oldu | Video 13.01.2025 | 13:47
Ferdi Tayfur’un dudak uçuklatan yıllık telif geliri iddiaları üzerine açıklama | Video 01:14
Ferdi Tayfur'un "dudak uçuklatan yıllık telif geliri" iddiaları üzerine açıklama | Video 13.01.2025 | 12:24
Paris Hilton yangında küle dönen evinin son halini paylaştı: Kalbimi en çok kıran şey... | Video 00:21
Paris Hilton yangında küle dönen evinin son halini paylaştı: "Kalbimi en çok kıran şey..." | Video 11.01.2025 | 11:14
Devrim Özkan, Torreira ile ayrılığı hakkında konuştu: Böylesi daha iyi oldu | Video 00:24
Devrim Özkan, Torreira ile ayrılığı hakkında konuştu: "Böylesi daha iyi oldu" | Video 10.01.2025 | 09:52
Sanatçı Edip Akbayram yoğun bakıma kaldırıldı | Video 04:18
Sanatçı Edip Akbayram yoğun bakıma kaldırıldı | Video 09.01.2025 | 14:30
Tanyeli’ye ünlü arkadaşlarından sürpriz doğum günü partisi | Video 00:28
Tanyeli'ye ünlü arkadaşlarından sürpriz doğum günü partisi | Video 09.01.2025 | 09:06
Fenomen Kerimcan Durmaz’ın hakimlikteki ifadesi ortaya çıktı | Video 00:46
Fenomen Kerimcan Durmaz’ın hakimlikteki ifadesi ortaya çıktı | Video 08.01.2025 | 16:04
SON DAKİKA! Fenomen Kerimcan Durmaz tutuklandı | Video 00:46
SON DAKİKA! Fenomen Kerimcan Durmaz tutuklandı | Video 08.01.2025 | 12:39

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA