Hülya Avşar, Kaya Çilingiroğlu'nun düğünü olsa gider misiniz? sorusuna sinirlendi: "Her şeyin bir haddi var!" | Video

Ünlü sanatçı Hülya Avşar ve eski eşi Kaya Çilingiroğlu, geçtiğimiz gece kızları Zehra’nın doğum gününü kutlamak üzere bir araya geldi. Bu buluşmada, basın mensupları Hülya Avşar’a dizi sektörüyle ilgili gündemde olan tekelleşme iddialarını sordu. Ancak, konunun bir anda Kaya Çilingiroğlu’nun özel hayatına kayması, Hülya Avşar’ın ateş püskürmesine sebep oldu! İşte o anlar…