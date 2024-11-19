Hülya Avşar’ın ‘burnuna aşık oldum’ sözlerine Kaya Çilingiroğlu’ndan esprili yanıt!
Ünlü sanatçı Hülya Avşar, 1997 yılında Kaya Çilingiroğlu’yla evlendi. Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu’nun bu evliliğinden Zehra adında kızları var. Geçtiğimiz günlerde bir televizyon programına katılan Hülya Avşar, boşandığı Kaya Çilingiroğlu’nun ‘burnuna aşık oldum’ sözleri magazin gündeminde yer aldı. Bugün bir etkinliğe katılan Kaya Çilingiroğlu, Hülya Avşar’ın sözlerine esprili bir yanıt verdi. İşte Kaya Çilingiroğlu’nun Hülya Avşar’a o yanıtı!
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