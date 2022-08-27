İbrahim Tatlıses'in kazası küs çocukları Dilan ve İdo'yu barıştırdı.. Kardeşler sahnede şarkı söyleyip, halay çekti | Video

İbrahim Tatlıses yakın zamanda trafik kazası geçirmişti. Kazanın olduğu akşam Bodrum Yalıkavak'ta sahne alan Tatlıses'in konserinde çocukları İdo ve Dilan' da bulundu. Uzun zamandır küs olan Dilan Çıtak Tatlıses ve İdo Tatlıses beraber şarkı söyleyip, halay çekti. Böylelikle iki kardeşin arasında buzların eridiği anlaşıldı. İşte o anlar..