İdo Tatlıses ikizlerini böyle güldürdü | Video
Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses, eşi Yasemin Şefkatli ve ikiz çocuklarıyla örnek bir aile hayatı sürüyor. Çiftin minik oğullarıyla paylaştıkları keyifli anlar sık sık sosyal medyada gündem olurken, Yasemin Şefkatli'nin son paylaşımı büyük ilgi gördü. Paylaşımda, yemek yiyen ikizleriyle ilgilenen İdo Tatlıses'in neşeli halleri takipçilerin yüzünü güldürdü.
İdo Tatlıses ikizlerini böyle güldürdü | Video 17.08.2025 | 14:45
