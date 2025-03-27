Kanser tedavisi gören Nursel Ergin'den müjdeli haber! "Bu süreç kapandı, kendi yoluma gitme zamanı..." | Video

Sunucu Nursel Ergin, geçen aylarda önce rahim, ardından ise meme kanseri olduğunu açıklamıştı. Zor dönemlerden geçen ve bu süreçleri zaman zaman sosyal medya hesabında paylaşan Ergin, sonunda mücadelesini kazandı. Nursel Ergin, kendi hesabında yaptığı paylaşımla kanseri yendiğini takipçilerine duyurdu.