Kanser tedavisi gören Nursel Ergin'den müjdeli haber! "Bu süreç kapandı, kendi yoluma gitme zamanı..." | Video
Sunucu Nursel Ergin, geçen aylarda önce rahim, ardından ise meme kanseri olduğunu açıklamıştı. Zor dönemlerden geçen ve bu süreçleri zaman zaman sosyal medya hesabında paylaşan Ergin, sonunda mücadelesini kazandı. Nursel Ergin, kendi hesabında yaptığı paylaşımla kanseri yendiğini takipçilerine duyurdu.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:17
00:34
Alişan ve kızı Eliz’in piyano keyfi | Video 25.03.2025 | 14:08
00:14
07:59
01:24
01:20
00:52
Şarkıcı İzzet Yıldızhan’dan 20 bin fit yükseklikte müzik resitali! 21.03.2025 | 23:41
00:59
00:11
Tanyeli’nin arkadaşı mezarı başından duygu yüklü paylaşımıyla hüzünlendirdi 19.03.2025 | 22:36
01:01
03:18
Tanyeli’nin cenazesi Zincirlikuyu Gasilhanesi’ne getirildi | Video 18.03.2025 | 13:31
00:34
00:13
Tanyeli’nin eşi İlker Sünnili hastane çıkışı ayakta durmakta zorlandı! 18.03.2025 | 00:55
00:12
Kanserle savaşan Nursel Ergin, saçını kazıtıp göz yaşlarına boğuldu | Video 17.03.2025 | 10:11
00:15
Sosyal medya Şinasi Yurtsever’i o paylaşımıyla uğurladı! 15.03.2025 | 19:53
00:59
00:15
00:10
00:13
Atiye, annesi ve kızı ile dansını paylaştı 11.03.2025 | 19:54
00:43
Wanda Nara sevgilisi L-Gante ile sahnede düet yaptı | Video 09.03.2025 | 14:22