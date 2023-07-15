Kansere yakalanan oryantal Tanyeli son sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi! İşte Tanyeli’nin sosyal medyada yayınladığı o video! | Video
Ünlü oryantal Tanyeli’den geçtiğimiz günlerde hayranlarını üzen haber geldi. Tesadüfen pankreas kanseri olduğunu öğrenen Tanyeli, aldığı haberle yıkıldı. Tedavisi süren oryantale ailesi ve yakın dostları destek oluyor. Pankreas kanserine yakalandığı ortaya çıkan Tanyeli'nin son halini şarkıcı Zara paylaştı. Bugün ise Tanyeli son sağlık durumuyla ilgili bir bilgilendirme yaptı. İşte Tanyeli’nin sosyal medyada yayınladığı o video!
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