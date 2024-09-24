Video Magazin Kaya Çilingiroğlu annesinin doğum gününü çocuklarıyla kutladı | Video
Kaya Çilingiroğlu annesinin doğum gününü çocuklarıyla kutladı | Video

Kaya Çilingiroğlu annesinin doğum gününü çocuklarıyla kutladı | Video

24.09.2024 | 15:14

Kaya Çilingiroğlu'nun annesi Gülümser Çilingiroğlu'nun geçtiğimiz pazar günü doğum günüydü. 88 yaşına giren annesine, kızlarıyla birlikte kutlama yapan Kaya Çilingiroğlu, o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

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