Kaya Çilingiroğlu annesinin doğum gününü çocuklarıyla kutladı | Video
Kaya Çilingiroğlu'nun annesi Gülümser Çilingiroğlu'nun geçtiğimiz pazar günü doğum günüydü. 88 yaşına giren annesine, kızlarıyla birlikte kutlama yapan Kaya Çilingiroğlu, o anları sosyal medya hesabından paylaştı.
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