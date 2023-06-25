Kıvanç Tatlıtuğ'un altın saçlı oğlu Kurt Efe böyle görüntülendi "Küçük Behlül" | Video
Yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ rol aldığı diziler kadar özel hayatı ile de gündemden düşmüyor. 2016 yılında nikah masasına oturan ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile modacı Başak Dizer, mutlu evlilikleriyle göz doldurmaya devam ediyor. Geçtiğimiz yıl oğulları Kurt Efe'yi kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olan çift, paylaşımlarıyla da dikkatleri üzerine çekiyor. Kıvanç Tatlıtuğ, eşi Başak Dizer ve oğlu Kurt Efe ile Yalıkavak'ta görüntülendi. Kurt Efe, babasına olan benzerliğiyle dikkatleri çekti.
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