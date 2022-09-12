Mehmet Ali Erbil'in kendisinden 40 yaş küçük yeni sevgilisi Melike Çamlıoğlu'ndan iddialı paylaşım | Video
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Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, geçtiğimiz yıllarda evinin banyosunda düşerek hastaneye kaldırılmış ve sonrasında yıllardır mücadele ettiği kaçış sendromu hastalığı nüksedince aylarca hastanede yatmıştı. Şimdilerde zor günleri geride bırakan ve eski sağlığına kavuşan 65 yaşındaki Mehmet Ali Erbil, 25 yaşındaki stilisti Melike Çamlıoğlu ile aşk yaşadıklarını açıkladı.