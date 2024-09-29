Mert Öcal ve Sude Burcu evlendi! Mert Öcal ve Sude Burcu’nun düğününden ilk kareler!

Mert Öcal ve Sude Burcu, yarıştıkları 'Survivor All Star 2022'de aşk yaşamaya başladı. Mert Öcal ve Sude Burcu, bugün düzenlenen törenle evlendi. İşte Mert Öcal ve Sude Burcu’nun düğününden ilk kareler!