Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir boşanma kararı almıştı! Demet Özdemir’den ilk açıklama: Aldatılma yok! | Video
Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir boşanma kararı almıştı! Demet Özdemir’den ilk resmi açıklama geldi.
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