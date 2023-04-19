Video Magazin Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir boşanma kararı almıştı! Demet Özdemir’den ilk açıklama: Aldatılma yok! | Video
Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir boşanma kararı almıştı! Demet Özdemir’den ilk açıklama: Aldatılma yok! | Video

Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir boşanma kararı almıştı! Demet Özdemir’den ilk açıklama: Aldatılma yok! | Video

19.04.2023 | 22:10

Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir boşanma kararı almıştı! Demet Özdemir’den ilk resmi açıklama geldi.

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