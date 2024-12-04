Video Magazin Okan Buruk ile Güzide Duran’ın aşk yaşadığı iddia edilmişti! Güzide Duran’dan açıklama!
Okan Buruk ile Güzide Duran’ın aşk yaşadığı iddia edilmişti! Güzide Duran’dan açıklama!

Okan Buruk ile Güzide Duran’ın aşk yaşadığı iddia edilmişti! Güzide Duran’dan açıklama!

04.12.2024 | 21:54

Ünlü manken Güzide Duran Aksoy, 16 yıllık eşi Adnan Aksoy’dan boşanıyor. Ünlü manken Güzide Duran’ın adı Galatasaray’ın Teknik Direktörü Okan Buruk’la aşk dedikodularına karıştı. Ünlü manken aşk dedikodusunu eşi Adnan Aksoy’un çıkarabileceğini düşündüğünü açıklamıştı. Bugün bir etkinlikten çıkan Güzide Duran, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

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