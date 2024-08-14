‘Ortalıkta adam kalmadı’ demişti! Hafsanur Sancaktutan ve Kubilay Aka aşkı ilk kez belgelendi!

Ünlü oyuncu Hafsanur Sancaktutan, geçtiğimiz günlerde bir mekan çıkışı gazetecilerin ‘hayatınızda biri var mı?’ sorusuna çok ilginç bir cevap vererek magazin gündemine oturdu. Hafsanur Sancaktutan, ‘kimse yok, ortalıkta adam kalmadı’ cevabını verdi. Bu cevap sonrası ünlü oyuncunun adı Kubilay Aka ile sık sık anıldı. Bugün ilk kez bir mekan çıkışı el ele görüntülenen Sancaktutan ve Aka, aşklarını böyle itiraf etti. Kubilay Aka’nın arabaya binerken söylediği son söz ise Sancaktutan’a cevap niteliğinde oldu! İşte o anlar!