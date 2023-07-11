Özkan Uğur'un cenazesi Karacaahmet Gasilhanesi'nden alındı | Video
Hayatını kaybeden MFÖ üyelerinden Özkan Uğur'un cenazesi Karacahmet Gasilhanesi'nden alındı. Usta sanatçı Özkan Uğur AKM'de düzenlenecek olan törenin ardından son yolculuğuna uğurlanacak.
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