Pankreas kanserine yakalanan ünlü oryantal Tanyeli saçlarını kazıttı! İşte Tanyeli’nin o paylaşımı: Yeniden başlıyoruz! | Video
Ünlü oryantal Tanyeli'den geçtiğimiz günlerde hayranlarını üzen haber geldi. Tesadüfen pankreas kanseri olduğunu öğrenen Tanyeli, aldığı haberle yıkıldı. Tedavisi süren oryantale ailesi ve yakın dostları destek oluyor. Bugün bir paylaşım yapan ünlü oryantal, önce peruk beğendi, ardından saçlarını kazıttı. İşte oryantal Tanyeli’nin o paylaşımı!
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