Pınar Altuğ minik kedisiyle spor yaptı, videosuna beğeni yağdı | Video

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Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Meltem karakteriyle hafızalara kazınan Pınar Altuğ Atacan, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla konuşulmaya devam ediyor. Ailesiyle mutlu anlarını paylaştığı kadar kendisiyle ilgili paylaşımlar da yapan Pınar Altuğ’un fit hali, hayranlarından her zaman beğeni topluyor. Pınar Altuğ, son olarak kedisiyle birlikte spor yaptığı anları Instagram hesabından paylaştı. Fit haliyle sosyal medyayı sallayan Pınar Altuğ, takipçilerinden tam not aldı.