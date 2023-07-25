Safiye Soyman ve Faik Öztürk çiftinin dansı kırdı geçirdi! İşte ikilinin eğlenceli anları... | Video
Magazin dünyasının sempatik çiftleri arasında gösterilen Safiye Soyman ve Faik Öztürk, sosyal medyayı salladı. Ünlü çift sokak ortasında dans etti, kırdı geçirdi! İşte ikilinin eğlenceli anları...
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