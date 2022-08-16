Şakanın sonu kazayla bitti! Aslı Bekiroğlu'nun yüzüne cam sebil patladı | Video

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OTOMATİK OYNAT
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İrem Derici'den konser öncesi mini şov! Hem söyledi, hem oynadı | Video 13.08.2022 | 14:35
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27 yaşındaki oyuncu Aslı Bekiroğlu, Yönetmen Mustafa Kotan ile şakalaşırken talihsiz bir kaza yaşadı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme gelen Bekiroğlu, Kotan'ın tuttuğu sebilden şerbet içmeye çalıştı. Oyuncunun musluğunu sert bir şekilde çevirdiği sebil yüzüne patladı. Büyük bir tehlike atlatan Bekiroğlu, bir an neye uğradığını şaşırdı.