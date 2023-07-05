Şarkıcı Asya Alizade tekrar gözaltına alındı | Video
Kliplerinde uyuşturucu kullanımına özendirdiği gerekçesiyle Mayıs ayında gözaltına alınan Türkiye'de rap müzik yapan Azeri asıllı şarkıcı Asya Alizade, bugün yine gözaltına alındı.
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